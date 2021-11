Cum se măsoară corect saturația de oxigen. Explicațiile unui medic Persoanele care se infecteaza cu Covid-19 trebuie sa iși monitorizeze saturația oxigenului din sange pentru a fi siguri ca viața lor nu este pusa in pericol. Este important de știut cum se face o masurare corecta. Un medic explica regulile care trebuiesc respectate atunci cand ne masuram oxigenul din sange. „Pacientul trebuie sa ajunga cat poate de repede la spital, atunci cand a aparut insuficienta respiratorie. De cele mai multe ori, ei nu simt. Este important sa avem acasa un pulsoximetru, se poate comanda de pe net. Daca saturatia a scazut sub 90%, inseamna ca este nevoie de oxigen”, a declarat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

