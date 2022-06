Stiri pe aceeasi tema

- Justin Bieber a facut un videoclip in care marturisește ca este grav afectat de doua boli, care l-au transformat total. Este vorba de boala Lyme și de mononucleoza cronica grava, care i-au afectat pielea și funcțiile creierului.

- Justin Bieber are parte de tot sprijinul soției sale, dupa ce a fost diagnosticat cu sindromul Ramsay Hunt. Hailey Bieber și-a aratat susținerea pentru marele star pop printr-un mesaj emoționant publicat in mediul online.

- Justin Bieber și-a anulat restul concertelor ramase in cadrul actualului sau turneu din cauza problemelor grave de sanatate pe care le are. La cateva zile dupa ce și-a anunțat fanii ca nu va mai ține concertele, cantarețul le-a dezvaluit motivul. Starul pop i-a anunțat ca are paralizie faciala parțiala,…

- Justin Bieber și-a anunțat fanii ca este grav bolnav, motiv pentru care și-a anulat turneul. Ultimii doi ani au fost extrem de grei pentru artistul in varsta de 28 de ani, insa abia acum a primit diagnosticul corect al medicilor. Cantarețul a dezvalui pe rețelele de socializare ca a fost nevoit sa intrerup…

- Veste trista pentru fanii Justin Bieber. Artistul a fost nevoit sa iși amane turneul. Cantarețul se simte foarte rau. Sufera de o boala misterioasa care, potrivit spuselor sale, nu da semne de imbunatațire.

- Dorinta de a „salva obrazul” președintelui rus Vladimir Putin reprezinta o „boala grava” in Europa pe care numai o istorie cruda o poate vindeca, a spus joi seara ministrul de externe ucrainean Dmitro Kuleba in cadrul unui telemaraton, potrivit publicatiei Liga.net, citata de Agerpres.

- Delia Matache se inscrie pe lista celor mai apreciate cantarețe de la noi, iar aceasta nu doar ca are o mulțime de evenimente, dar e implicata și in numeroase proiecte TV. Puțini știu insa ca artista sufera de o boala de care a ales sa vorbeasca intr-un podcast.