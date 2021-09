Stiri pe aceeasi tema

- Adi Mutu a avut pe 9 septembrie motive de sarbatoare, deoarece Mario, fiul sau cel mare, a implinit 19 ani. Tanarul este fiul din casnicia cu Alexandra Dinu, jurata emisiunii „Romanii au talent”.

- Este sarbatoare mare in familia lui Adrian Mutu, caci astazi fiul cel mare iși sarbatorește ziua de naștere. Cu aceasta ocazie, marele sportiv i-a transmis lui Mario un mesaj foarte emoționant pe internet. Fiul lui și al Alexandrei Dinu implinește 19 ani, devenind astfel un barbat in toata firea, care-i…

- Mario Enache, portarul in varsta de 17 ani al celor de la FCU Craiova 1948, a fost imprumutat un sezon la CSA Steaua, in liga secunda. Mario Enache a semnat in aceasta vara un nou contract cu FCU Craiova, pana in vara lui 2026. Adrian Mutu a insistat pentru prelungirea ințelegerii. In vara, portarul…

- Profita de vara! Mario Mutu a atras atenția cu cea mai recenta imagine postata pe Instagram. Tanarul in varsta de aproape 19 ani se bucura de o vacanța pe iaht, alaturi de prietenii sai. Alexandra Dinu și Adrian Mutu au divorțat in 2003. Cei doi au impreuna un baiat, pe Mario, care are acum 18 ani.…

- Mario Mutu, fiul Alexandrei Dinu și a lui Adrian Mutu, s-a mutat la București dupa ce mama sa a acceptat oferta unei televiziuni din Romania. Viața in Capitala pare sa-l fi schimbat complet pe tanarul de 18 ani. Se pare ca Mario ii calca pe urme lui Adi Mutu in... The post Mario, fiul lui Adrian Mutu,…

- Florin Condurațeanu a murit, luni, 28 iunie, rapus de un stop cardio-respirator. Celebrul jurnalist, mereu cu zambetul pe chip, ascundea, de fapt, o poveste tragica de viața. Cum i-au murit parintii la doar 10 luni distanta. Florin Condurațeanu, poveste tragica de viata In spatele unui…

- Adrian Mutu (42 de ani) explica in interviul acordat Gazetei Sporturilor cum manageriaza relația antrenor-patron și ce i-a transmis Adrian Mititelu, aflat in spatele gratiilor, dupa ce a semnat cu nou-promovata. Interviul integral cu Adrian Mutu poate fi citit sambata pe GSP.ro, pe platforma Gazeta…