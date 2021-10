Cum se încălzește un corp de la Soare? O explicație la nivel atomic Am scris recent un articol despre radiația termica și despre faptul incredibil ca organismul uman (impreuna cu toate obiectele din acest univers) in mod natural emite constant o cantitate impresionanta de radiație electromagnetica. In acest articol un subiect cu o tema apropiata: cum anume se incalzește un corp sub acțiunea radiației termice, cum ar fi atunci cand se afla sub acțiunea razelor solare? Ce se intampla la nivel atomic? Citeste articolul mai departe pe scientia.ro…

Sursa articol: scientia.ro

