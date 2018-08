Stiri pe aceeasi tema

- Parjoalele moldovenesti sunt un deliciu culinar care se prepara in orice zona, indiferent de anotimp, insa reteta care garanteaza o mancare delicioasa este cea dezvaluita de celebrul gastronom Radu Anton Roman in lucrarea “Bucate, vinuri si obiceiuri romanesti” (Editura Paideia). Gatite ca pe vremea…

- Este un preparat gustos, undeva intre supa si mancare cu sos mai lung, care se poate servi ca fel unic, pentru ca este foarte consistent.Avem nevoie de:4 limbi de porc sau o limba mare de vita, 1 litru zeama de carne (preferabil de vita) sau 2 cuburi concentrat de vita, o ceapa, un morcov, un ...

- Probele scrise ale examenului de bacalaureat au inceput, ieri, cu testul de Limba si literatura romana. La Iasi, dintre cei 4.976 absolventi de liceu care s-au inscris pentru a sustine examenul, 294 au lipsit, prezenta depasind 94-. Un singur elev a fost eliminat din examen. Azi, se va desfasura proba…

- Absolventii clasei a XII-a din intreaga tara au sustinut examenul deBacalaureat la Limba si literatura romana. In cadrul primei sesiuni a bacalaureatului 2018 s-au inscris, in total, 136.871 de elevi din toate promoțiile, 118.856 de candidați fiind liceeni care au absolvit in 2018, iar 18.015 din promoțiile…

- Preparatul delicios si aromat pe care chef Joseph Hadad il recomanda are la baza legumele si este perfect pentru zilele de vara. Rulourile de vinete umplute cu legume si sos de rosii se prepara extrem de usor, fiind gata in doar 30 de minute.

- Gradinarii s-au dovedit dezinvolți pe scena, au spus poezii, au cantat și au dansat, totul in cadrul unei serbari de final de an cum alta n-a mai fost. Parinții, bunici și nu numai i-au privit cu emoție și bucurie, i-au aplaudat și i-au incurajat. Grupa Ursuleților, caci despre ei este vorba, a facut…

