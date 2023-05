Stiri pe aceeasi tema

- FOTO ȘTIREA TA| Loturile de mobilitate din Alba Iulia, cursa cu obstacole pentru unii șoferi. O noua mașina a ajuns in șanț FOTO ȘTIREA TA| Loturile de mobilitate din Alba Iulia, cursa cu obstacole pentru unii șoferi. O noua mașina a ajuns in șanț Un nou șofer a cazut in „capcana” unuia din loturile…

- Un barbat din Suceava s-a dat in stamba, in trafic. Nervos ca ceilalti soferi l-au claxonat pentru ca el a oprit pe trecerea de pietoni ca sa coboare un pasager din masina lui, barbatul a devenit foarte agresiv. Omul a coborat din mașina inarmat cu o ranga, pregatit sa loveasca pe oricine dispus sa…

- Un barbat din SUA a aruncat teancuri de 100 de dolari pe autostrada I-5 din Oregon, iar alți șoferi au oprit mașinile pentru a aduna banii. Familia lui Colin Davis McCarthy, in varsta de 38 de ani, spune ca banii erau din conturile bancare comune și ca acum au ramas lefteri, relateaza Business Insider.

- Indiferent ca circuli pe drumurile din Romania, sau in orice alt colț de lume, in mașina personala trebuie sa ai anumite lucruri, pe langa polița RCA. Conform celor de la Poliția Rutiera, lipsa acestor obiecte, poate fi capcana din masina care iti zboara peste 700 de lei din buzunar, acesta fiind, de…

- Pompierii de la Detașamentul 1 Cluj-Napoca au intervenit in aceasta dimineața la un accident rutier petrecut in localitatea Jucu. Conform ISU Cluj, apelul de urgența a venit in jurul orei 07:02, iar la misiune au luat parte doua autospeciale cu modul de descarcerare, o autospeciala de stingere și o…

- Chiar și cei mai experimentați șoferi pot invața trucuri noi legate de autoturismul pe care il conduc. Foarte puțini știu despre existența unui buton secret din manerul portierei de la mașina. In ce situații trebuie folosit. La ce folosește butonul secret din manerul portierei de la mașina An de an,…

- O persoana a fost ranita in urma unui accident produs astazi, pe strada Caracal din Craiova. Potivit oamenilor legii, un șofer nu s-a asigurat la schimbarea direcției de mers și a fost acroșat de un alt autoturism. In urma impactului, unul dintre autoturisme a fost proiectat intr-un gard. Polițiștii…

- Orice pasionat de autoturisme viseaza sa aiba o mașina ca cea pe care o conduce Cristi Borcea cand merge la munca. Echipa de paparazzi Playtech Știri l-a intalnit pe omul de afaceri pe strazile Capitalei, infruntand traficul la volanul unui bolid de lux. Detaliul neașteptat surprins in imaginile obținute…