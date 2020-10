Cum se fabrică morţii de COVID la Iaşi. Dezumanizare ca în vremea ciumei Este un rau de neințeles pe care niste oameni in functii publice il exercita asupra unor oameni inofensivi, in durere sau in incapacitatea de a se apara. Oameni ucisi in acte oficiale de cauze inventate, sunt fortati sa plece din viata in saci de plastic, precum ciumatii, fara slujbe si familii alaturi, pentru ca niste angajati ai statului fac jocurile murdare ale unui grup de interese de la varful ierarhiei tarii. Este si cazul unei familii din Belcesti care isi plange mortul, o persoana care s-a aflat printre victimele accidentului de la Letcani de acum 2 saptamani. Este vorba de unul dintre… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Spitalul modular suport COVID de la Lețcani mai are de indeplinit cateva condiții de ordin administrativ pentru a putea functiona. Afirmația a fost facuta astazi, de managerul Spitalului de Boli Infecțioase, Carmen Dorobaț, unitate medicala care va avea in subordine spitalul modular. Pana in prezent,…

- 23 septembrie 2020. Realitatea: spitalul modular de la Letcani, pentru bolnavii Covid 19, este in continuare nefunctional. Acesta este tristul adevar. In vreme ce sustinatorii lui Ionel Arsene tipa sus si tare ca guvernarea liberala e vinovata, o declaratie publica facuta pe 22 septembrie de prefectul…

- Desi a fost inaugurat saptamana trecuta, spitalul modular suport COVID construit la Letcani, nu poate primi deocamdata pacienti. Dupa vizita de ieri in judetul Iasi, ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a explicat astazi, la Piatra Neamt, ca unitatea nu este asezata structural si, in plus, nu are toate…

- Urmarit pe Facebook de peste 750.000 de persoane, parintele Calistrat a anunțat ca este infectat cu coronavirus și internat in spital la Iași. La sfarșitul lunii iulie, Parintele Calistrat recomanda gargara cu apa cu sare sau cu ”țuicuța” și administrarea de pastile cu albastru de metil contra coronavirusului.

- Ministrul Mediului, Costel Alexe, reactioneaza dur in urma amenzii uriase de 60.000 de lei incasata de Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Euronest (ADI Euronest), pentru nerespectarea Legii achizitiilor publice in ceea ce priveste Spitalul Mobil de la Letcani, investitia de 14,8 milioane de euro…

- Camera de Conturi Neamț a investigat investiția privind realizarea Spitalului mobil pentru pacienții COVID-19 de la Lețcani, finanțata de Consiliul Județean Neamț și Iași, prin ADI Euronest. In urma verificarilor, a fost aplicata o amenda de 60.000 lei ADI Euronest pentru incalcarea legii achizițiilor…

- Razvan Constantinescu este medic primar de Medicina interna si Gastroenterologie la Institutul de Gastroenterologie si Hepatologie, din cadrul Spitalului „Sf. Spiridon" din Iasi. Este fost membru ALDE. Este unul din cadrele medicale care banuiesc o conspiratie a autoritatilor si pun la indoiala cifrele…

- Numarul de paturi de terapie intensiva la Spitalul Universitar de Urgenta ''Elias'' si la Institutul National de Boli Infectioase ''Prof. dr. Matei Bals'' din Bucuresti va fi suplimentat in perioada urmatoare, a anuntat, duminica, ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, potrivit Agerpres.Nelu Tataru a declarat…