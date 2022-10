Stiri pe aceeasi tema

- Sofia Natalia, fiica lui Victor Slav și a Biancai Dragușanu, a implinit de curand șase ani. Micuța a avut parte de doua petreceri, una de lux, alaturi de mama ei, și alta restransa, acasa, alaturi de tatal ei. Victor Slav a dezvaluit pentru kanald.ro ce surpriza i-a pregatit micuței, dar și cum aceasta…

- Sofia Natalia, fiica Biancai Dragușanu și a lui Victor Slav, a implini șase ani, iar mama ei i-a organizat o petrecere de lux, cu mulți invitați și decoruri speciale. Cel care a lipsit de la ziua micuței a fost chiar tatal ei, Victor nu a participat, el i-a sarbatorit ziua micuței separat. In weekendul…

- Bianca Dragușanu e femeie fericita și implinita pe toate planurile. Are o relație frumoasa, o cariera ce ii aduce mulți bani, dar și o fetița superba pe care a sarbatorit-o in urma cu doua zile, atunci cand micuța Sofia a implinit varsta de 6 ani. Vedeta i-a organizat ziua de naștere așa cum cea mica…

- Daca in urma cu cateva zile, Bianca Dragușanu și Victor Slav și-au dus fetița impreuna la școala, de acesta data Claudia Patrașcanu și Gabi Badalau au luat exemplu. Cei doi au mers cu micuții lor, Nicolas și Gabriel, in prima zi de școala și au imortalizat fiecare moment pe rețelele de socializare.…

- Bianca Dragușanu și Victor Slav au fost din nou impreuna, pentru fiica lor. Cei doi foști soți și-au insoțit fiica in prima zi de școala, moment emoționant pentru aceștia. Sofia Natalia este școlarița incepand de azi, fiind un motiv de mandrie pentru parinții sai. Cei trei au mers in drum spre școala…

- Bianca Dragușanu și Victor Slav au trait emoții imense la inceput de an școlar pentru ca fiica lor, Sofia, este eleva. Cei doi foști soți s-au intalnit pentru a fi alaturi de micuța in aceasta zi importanta.

- Bianca Dragușanu a postat zilele trecute mai multe imagini din vacanța, semn ca se simte foarte bine in compania lui Gabi Badalau. In timp ce indragostiții se afla in Grecia, Victor Slav petrece timp cu fetița lui din casnicia cu frumoasa vedeta!

- In timp ce Bianca Dragușanu și Gabi Badalau sunt in vacanța in Grecia, fetița sa se bucura de relaxare tot in afara Romaniei. Vedeta și-a lasat fiica pe maini bune, mai exact pe mainile lui Victor Slav, fostul ei partener de viața și tatal micuței. Aceștia au plecat și ei intr-o vacanța departe de țara.