Cum se descurca Elvetia cu pandemia? Exista acolo un lant de incredere, care poate inspira si Romania

Stiri pe aceeasi tema

- Pandemia de coronavirus afecteaza si Pirelli, cel mai mare angajator din judetul Olt, care a decis sa-si trimita in somaj tehnic toti angajati. Este vorba despre aproximativ 4.000 de salariati, scrie Gazeta de Sud. Astfel, angajatii intra in somaj tehnic timp de o saptamana, in intervalul…

- Uniunea Nationala a Transportatorilor Rutieri din Romania (UNTRR) anunta ca - daca statul nu renunta de urgenta la izolarea soferilor de TIR care aduc alimente din strainatate - pana la finalul saptamanii, magazinele nu vor mai avea alimente pentru populatie. UNTRR a mai solicitat ca soferii…

- Supermarketurile din mai multe tari europene le amintesc oamenilor ca - desi intreaga lume se lupta cu pandemia cauzata de coronavirus - nu e nevoie sa goleasca rafturile de marfuri pentru a-si face provizii, din cauza ca le vor crea altora probleme. De teama pandemiei, romanii au golit rafturile…

- Procedura divortului pe cale notariala ramane in vigoare, precizeaza intr-un comunicat de presa Uniunea Nationala a Notarilor Publici din Romania. (UNNPR) Anuntul vine dupa ce mai multe surse de presa au prezentat eronat o decizie a Inaltei Curti. Este vorba de un recurs in interesul legii…

- Hackerii sunt foarte creativi cand vine vorba sa gaseasca metode prin care sa ne fure datele si banii. Una dintre ele, mai putin cunoscuta, este Smishing, prin care atacatorii se folosesc de un SMS sa ne pacaleasca sa facem ce vor ei. Practic, acestia trimit mesaje SMS inselatoare, compuse…

- O varianta de desfacere a mierii și a altor produse apicole este desfacerea directa la consumatori, vanzarea fiind administrata de apicultori. Pentru a elimina cheltuielile intermediare care maresc valoarea cheltuielilor de pregatire a vanzarii catre consumatori apicultorii trebuie sa-și administreze…

- Romania ar putea organiza impreuna cu Grecia turneul final al Campionatului European de fotbal 2028.Aceasta propunere SF a venit, vineri, din partea ministrului Tineretului și Sportului, Ionuț Stroe.Prezent la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de tineret de la Lausanne (Elveția), Ionuț Stroe…

- RESITA – La fel ca la editiile trecute, prin targul resitean freamata intrebari legate de cine va urca sau nu pe scena festivalului din acest an! La sfarsitul anului 2018 se dadeau primele nume care urmau sa urce pe scena Custom Resita Festival 2019. De atunci insa, pana la evenimentul in sine, au intervenit…