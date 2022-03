Cum se cultivă corect păstârnacul și cum rămâne sănătos până la recoltă Cum se cultiva corect pastarnacul și cum ramane sanatos pana la recolta. Nu este nevoie sa mergi mereu in piața pentru a cumpara pastarnac. Il poți crește singur in gradina și te poți bucura de el proaspat, ba chiar și mai delicios decat cel din comerț. Exista totuși niște reguli de care trebuie sa ții cont atunci cand il cultivi. De asemenea, este nevoie și de o ingrijire aparte, iar noi iți dam toate sfaturile de car ai nevoie. Cum se cultiva corect pastarnacul și cum ramane sanatos pana la recolta In primul rand, semanatul pastrnaculu se face manual, in benzi de cateva randuri, la inerval de… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cum se planteaza și cum se cultiva capșunile in ghiveci. Daca ești un iubitor de capșuni insa nu dispui de o curte, trebuie sa știi ca poți cultiva capșuni chiar și ghiveci. In primul rand, alege cu atenție vasul in care vrei sa plantezi capșunile. Recomandat este un vas cu un diametru de 20-30 de centimetri,…

- Cum se planteaza și cum se ingrijește corect planta Dracaena. Multa lume prefera Dracaena ca planta de interior și e de ințeles, avand in vedere ca aceasta aduce nenumarate beneficii. In primul rand, Dracaena poate imbunatati semnificativ calitatea aerului interior. Conform Societatii Americane de Stiinte…

- Ca sa slabești sanatos trebuie sa te bazezi pe ingrediente nutritive și hipocalorice, reducand considerabil consumul alimentelor procesate și cu un conținut caloric ridicat. Aceasta va fi mereu cea mai buna rețeta ca sa slabești sanatos și sa te menții dupa ce ai dat jos surplusul de grasime. Potrivit…

- REȘIȚA – In fiecare zi intalnim oameni. Fețe noi, personaje noi, caractere diferite. Ii vedem, ii uitam, cu mulți interacționam, pe cațiva ii reintalnim, ii aducem in viața noastra sau ne duc intr-a lor, pentru perioade mai mult sau mai putin lungi. Noi ne alegem oamenii din viața noastra si chiar si…

- ”Afirmațiile: „vorbești romana suficient de prost, incat sa nu ma simt reprezentat de tine”, „ma simt reprezentat ca roman, de cel care vorbe ște corect romana”, „sper ca știi limba romana corect, este totuși o condiție pentru a fi roman” constituie fapta de discriminare potrivit art. 2 alin. (1)…

- In condițiile in care supermarketurile sunt pline de produse aduse din strainatate, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Chesnoiu, roaga romanii sa consume produse romanesti. „Dragi romani, consumați produse romanești!” acesta este mesajul sau. Totodata, fermierilor le-a recomandat sa…

- De sarbatori, romanii pregatesc cele mai bune bucate tradiționale pentru masa festiva de Craciun, in jurul careia se strang familia, prietenii și toți cei dragi. Cozonacul este desertul preferat al romanilor de sarbatori, fiind un dulce pufos și extrem de savuros. Gospodinele te invața cum sa mananci…

- Ți s-a intamplat sa circuli noaptea și sa te trezești in fața cu o mașina fara nici o lumina? Sau sa vezi ziua in amiaza mare șoferi circuland cu faza lunga ori cu luminile de ceața aprinsepe vreme insorita? Suntem sigur ca da. Sistemul de iluminat al unei mașini este extrem de important din punct de…