Cum se circula in prima zi din an pe autostrazile din tara

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, la aceasta ora, nu sunt sesizate evenimente rutiere care sa impuna oprirea circulatiei pe autostrazi sau pe drumuri nationale. Sunt semnalate precipitatii sub forma de ploaie pe mai multe artere rutiere din judetul Arad,…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca astazi, 16 decembrie, se efectueaza lucrari de reparatii a carosabilului pe autostrazile A1 Bucuresti Pitesti si A2 Bucuresti Constanta. pe sensul catre Capitala al autostrazii A1 Bucuresti Pitesti, pe tronsonul kilometric…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, la aceasta ora, nu sunt sesizate evenimente rutiere care sa impuna restrictii de circulatie pe autostrazi sau pe drumuri nationale. Pe arterele rutiere principale, respectiv autostrazile A1 Bucuresti Pitesti, A2 Bucuresti…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, la aceasta ora, nu sunt semnalate drumuri nationale sau autostrazi cu circulatia oprita din cauza vreunui eveniment rutier sau ca urmare a conditiilor meteorologice. Ninge usor si se circula in conditii de iarna pe DN 67C,…

- Ceața reduce vizibilitatea in trafic, mare atenție, Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca ninge ușor și se circula in condiții de iarna pe DN 67C, pe tronsonul Novaci-Ranca, județul Gorj. Nu sunt restricții de circulație. Este semnalata ceața, vizibilitatea fiind…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, la aceasta ora 12:15, sunt semnalate conditii de ceata densa, fenomen meteo care reduce vizibilitatea in trafic sub 200 metri, pe alocuri chiar sub 50 de metri, pe mai multe artere rutiere din judetele Botosani, Tulcea si…

- Se circula in condiții de iarna. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca in aceasta dimineața nu erau semnalate drumuri nationale sau autostrazi cu circulatia oprita ca urmare a vreunui eveniment rutier sau a condițiilor meteo nefavorabile. Sunt semnalate precipitații…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, la aceasta ora 13:00 , situatia traficului pe principalele artere rutiere se prezinta astfel:1. Autostrada A1 Bucuresti Pitesti: trafic fluent, usor aglomerat la intrarea in capitala;2 Autostrada A1 Sibiu Deva: este formata…