Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat vineri, 20 mai, proiectul USR prin care angajatii din Romania vor primi acces online la datele proprii din Registrul de evidența a salariaților (REVISAL). Acest lucru inseamna ca orice angajat va vedea informații privind contractele sale de munca și vechimea,…

- Sorin Bumb: Legea offshore, adoptata in Parlament. Romanii, principalii beneficiari ai rezervelor de gaze din Marea Neagra ”Prin varianta Legii Offshore adoptata astazi de Parlament, m-am asigurat ca statul și cetațenii romani sunt principalii beneficiari ai rezervelor de gaze din Marea Neagra”, transmite…

- Romanii care lucreaza la stat sau la privat vor avea parte de o minivacanța de trei zile de sarbatoarea Rusaliilor. Ziua de 12 iunie va fi zi libera cu ocazia sarbatorii primei zi de Rusalii (duminica), ziua de 13 iunie este a doua zi de Rusalii care va fi considerata, de asemenea, libera (luni). Romanii…

- Cresterea voluntara cu 200 de lei a salariului minim, de la 1 iunie 2022, nu va fi impozitata. In prima jumatate a lunii iunie, romanii care lucreaza la stat sau la privat vor avea parte de o minivacanta de patru zile, ca urmare a faptului ca urmeaza sarbatorirea Rusaliilor. Astfel, ziua de 12 iunie…

- N. Dumitrescu Inspectoratul Teritorial de Munca Prahova reamintește faptul ca angajații au dreptul la acordarea zilelor libere legale – Vinerea Mare, prima și a doua zi de Paști – potrivit dispozitiilor art. 139 alin. 1 din Legea nr. 53/2003 (r) – Codul Muncii. ”Ca regula, in zilele de sarbatoare legala…

- Angajații termocentralelor Craiova II, Ișalnița și Turceni au ieșit la protest, astazi, in Piața „Mihai Viteazul“ din Craiova.Aceștia au cerut recunoașterea și aplicarea in totalitate a Legii 197/2021, privind varsta standard de pensionare. 20 de ani de munca nu au fost luați in calcul Cu aproape trei…

- Mai mulți parlamentari au inițiat un proiect de lege care vizieaza introducerea și in Romania a saptamanii de lucru de 4 zile, pentru ca angajații sa beneficieze de un weekend de trei zile. Proiectul a fost inregistrat in data de 3 martie a.c. și modifica Legea nr.53/2003 – din Codul Muncii. Documentul…

- Mai multi parlamentari au initiat un proiect de lege care introduce si in Romania saptamana de lucru de 4 zile, pentru ca angajatii sa beneficieze de un weekend de trei zile. Proiectul a fost inregistrat in data de 3 martie si modifica Legea nr.53/2003 – Codul Muncii. Este semnat atat de senatori, cat…