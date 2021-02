Stiri pe aceeasi tema

- Narcisa Moisa și Yoannes sunt din nou impreuna! Vestea uluitoare a fost facuta in mod public chiar de cei doi artiști, pe rețelele de socializare. Anunțul i-a bucurat nespus de tare pe fani, avand in vedere faptul ca formeaza unul dintre cele mai indragite cupluri din showbiz-ul romanesc. Iata ce declarații…

- Yoannes și Narcisa Moisa sunt in plin scandal, dupa ce au anunțat separarea, dar iata ca parca apele s-au mai liniștit in cazul lor, insa acum are un nou ”personaj”. Tzanca Uraganu i-a transmis un mesaj dur manelistului!

- Desparțire una și una in showbiz, și de la caz la caz din ce in ce mai scandaloasa! Yoannes și Narcisa Moisa au anunțat separarea, iar dupa ce zile la rand și-au imparțit replici dure, acum se pare ca cei doi ar fi ingropat securea razboiului! Manelistul și-a șters toate imaginile de pe Instagram, dar…

- Dupa o relație de ani de zile și dupa ce și-au impartașit iubire in tot acest timp, Narcisa Moisa și Yoannes au ales sa se desparta, insa nu totul e atat de simplu precum pare! Cantareața iși dorește impacare, dar artistul știe cum sa se joace cu sentimentele ei! Iata ce anunț a facut cu privire la…

- La aproape o saptamana de cand s-a desparțit de iubitul ei, Yoannes, Narcisa Moisa inca nu și-a gasit liniștea și il vrea inapoi pe tatal copiilor ei. Celebra manelista și-a strigat durererea la Acces Direct, unde a vorbit despre situația grea in care se afla.

- La cateva ore distanța de la momentul in care Narcisa Moisa a izbucnit in lacrimi pe contul de Instagram, implorandu-și barbatul iubit sa se intoarca la ea, iata ca a venit și prima reacție a artistului! De ce s-au desparțit, de fapt, cei doi? Chiar el a spus!

- ”Regina maneliștilor” a postat pe contul sau personal de Facebook un filmuleț in care iși cere iertare de la soțul sau. Yoannes a anunțat desparțirea lor in numeroase postari, in care explica de ce s-a produs ruptura dintre cei doi.

- Nici n-a trecut prima luna din 2021, ca deja desparțirile in showbiz bat la ușa! De data aceasta trebuie sa va spunem ca ”Regina Maneliștilor”, Narcisa Moisa și Yoannes, partenerul ei de viața au hotarat sa se desparta! Anunțul a fost facut chiar de el in urma cu puțin timp!