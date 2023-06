Ministrul Muncii, Marius Budai, a declarat, vineri, ca Ordonanta privind majorarile salariale pentru personalul din invatamant a fost dezbatuta cu liderii sindicali si au fost preluate toate observatiile acestora. El a tinut sa asigure cadrele didactice ca tot ceea s-a discutat cu guvernantii s-a si pus in aplicare. “Eu cred ca actuala coalitie, in aceasta […] The post Cum se apara Guvernul in fața acuzației ca i-a pacalit pe profesori: „Tot ce am discutat cu sindicatele s-a intamplat” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .