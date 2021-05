Stiri pe aceeasi tema

- Manelistul Dani Mocanu a fost condamnat la sase luni de inchisoare cu executare Dani Mocanu este acuzat de incitare la ura si discriminare pentru o piesa muzicala insotita de un video ce a fost postat pe YouTube. Manelistul Dani Mocanu a fost condamnat la sase luni de inchisoare cu executare Manelistul…

- Ghinion peste ghinion pentru Dani Mocanu. Tocmai cand s-a hotarat sa renunțe la viața plina de controverse pe care a avut-o pana acum și s-a pocait, oamenii legii i-au facut o ”surpriza” și l-au condamnat la șase luni de inchisoare cu executare. Totul a pornit de la un videoclip pe care cantarețul de…

- Dani Mocanu, unul dintre cei mai cunoscuți cantareți de manele, a fost condamnat la șase luni de inchisoare cu executare intr-un dosar in care este acuzat ca a incitat la ura impotriva femeilor. La scurt timp dupa ce magistrații au anunțat decizia, el a postat un mesaj pe Instagram.

- Manelistul Dani Mocanu a fost condamnat de Judecatoria Pitesti la sase luni de inchisoare cu executare intr-un dosar in care este acuzat ca a lansat in aprilie 2019 un videoclip pe canalul YouTube in care incita la ura impotriva femeilor. Inregistrarea este in continuare pe platforma și are peste 22…

- Manelistul-interlop Dani Mocanu a fost trimis in judecata in urma cu un an, pe 15 ianuarie 2020, de procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 1. Acesta a fost acuzat ca a lansat in aprilie 2019 un videoclip pe canalul Youtube, in care incita la ura impotriva femeilor. Mocanu a incarcat…

- Dani Mocanu și-a primit pedepsa dupa videoclipul și melodia postate pe Youtube care incitau la ura și discriminau. Totul s-a intamplat dupa ce manelistul a scos o melodie cu un videoclip in care discrimina femeile. Dani Mocanu, condamnat la inchisoare cu executare Manelistul a fost condamnat astazi…

- Dupa ce a decis ca cea mai buna alegere pentru viața lui ar fi sa se pocaiasca și s-a retras din lumea manelelor care l-au consacrat, Dani Mocanu a dat-o din nou in bara. Celebrul manelist pare ca nu se mai dezlipește de vechiurile lui obiceiuri care nu-i aduceau cinste, așa cum chiar el marturisea…

- Ilie Țarcuș are 72 de ani, iar 28 dintre aceștia i-a petrecut la inchisoare. Imediat cum a devenit major, argeseanul a inceput sa fure din locuințe.”Un furt marunt, am furat o butelie de aragaz, cum era pe vremuri. Multa lume nu ințelege, aud frecvent o vorba: ”s-a invațat acolo. Nu e adevarat. Nici…