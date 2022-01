Stiri pe aceeasi tema

- Vremea de sambata, 8 ianuarie 2022, potrivit specialiștilor in meteorologie de la ANM (Administrația Naționala de Meteorologie) va fi in general innorata in toate zonele țarii cu posibile averse de ploaie/ninsori. Astfel, in regiunea Muntenia, temperatura maxima va fi de 1/6 grade Celsius, in timp ce…

- Vremea de Anul Nou, Revelion și Boboteaza 2022. Prognoza METEO pe regiuni pana in 9 ianuarie Cum va fi VREMEA de Anul Nou 2022 , Revelion 2022, Boboteaza 2022 și Sfantul Ioan . Prognoza METEO pe regiuni pana in 9 ianuarie 2022 Administrația Naționala de Meteorologie a emis o prognoza meteo pentru urmatoarele…

- Cum va fi VREMEA de Revelion și Anul Nou. Temperaturi și precipitații in regiuni din țara. Prognoza meteo pana in 9 ianuarie Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a prezentat prognoza de vreme pentru urmatoarele doua saptamani, pana in 9 ianuarie. Vremea se incalzește in weekend-ul de Revelion…

- Administrația Naționala de Meteorologie a facut publica prognoza meteo pentru urmatoarele doua saptamani, adica vremea de Craciun și de Anul Nou. Vor urma nopți ceva mai friguroase, chiar geroase, dar și zile insorite, cu temperaturi care aduc mai degraba a primavara. Astfel, vremea va deveni rece in…

- Administrația Naționala de Meteorologie a anunțat prognoza pentru urmatoarele doua saptamani pentru toate regiunile țarii. Vremea va fi in racire atat in Oltenia, cat și la munte. Oltenia In primele zile, vremea va intra intr-un proces de racire astfel ca pe 8 decembrie media maximelor va fi de 4…5…

- Administrația Naționala de Meteorologie a dat publicitații prognoza meteo valabila pentru urmatoarele doua saptamani. Potrivit ANM, in 24 noiembrie valorile termice diurne vor scadea spre normalul perioadei, adica in medie spre 6 pana la 7 grade Celsius. Ulterior, vremea se va incalzi treptat astfel…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, astazi, prognoza de specialitate, valabila pentru perioada 15 - 29 noiembrie. In Banat, in intervalul 15 - 20 noiembrie, in medie, se vor inregistra valori ale temperaturilor maxime de 10 - 12 grade si minime de 3 - 5 grade. Ulterior datei de 20…

- VREMEA in Transilvania și la munte pana in 14 noiembrie. Maxime de peste 20 de grade. Prognoza in regiuni, pe 2 saptamani Vremea se incalzește dupa 3 noiembrie, fiind anunțate temperaturi maxime de peste 20 de grade Celsius. Apoi, se racește din nou. Probabilitatea mai mare de ploi va fi dupa 10 noiembrie.…