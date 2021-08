Stiri pe aceeasi tema

- Un studiu britanic, desfasurat la scara mare, arata ca simptomele raportate de persoanele vaccinate si infectate cu SARS-CoV-2 difera usor de cele ale persoanelor infectate, dar care nu au fost vaccinate. Studiul se bazeaza pe datele furnizate de o aplicatie, care a fost dezvoltata de o companie de…

- Cifrele pandemiei de COVID-19 cresc în multe zone din lume, dar în Indonezia situatia este scapata de sub control. Aceasta țara a raportat cel mai mare numar de noi infectii covid din lume saptamâna trecuta, potrivit Organizatiei Mondiale a Sanatatii. Tara cu a patra cea mai mare…

- Coronavirusul SARS-CoV-2 este capabil sa se inmulțeasca in glandele salivare, a declarat un grup de patologi, stomatologi și otorinolaringologi de la școala Medicala a Universitații din Sao Paulo, Brazilia. Studiul lor a fost publicat in The Journal of Pathology, transmite ria.ru Oamenii de știința…

- Cercetatorii chinezi au publicat, miercuri, un studiu care releva faptul ca anticorpii impotriva coronavirusului SARS-CoV-2 pot dura pana la 12 luni la peste 70% dintre pacientii care s-au recuperat de COVID-19, relateaza EFE, citata de Agerpres . Pentru acest studiu au fost prelevate 1.800 mostre de…

- Stapanii animalelor de companie care au fost diagnosticați cu COVID-19 ar trebui sa nu intre in contact cu patrupedele in perioada in care sunt bolnavi, arata un studiu al cercetatorilor olandezi, citat de The Guardian. Potrivit specialiștilor, infecția poate fi transmisa la caini și pisici care pot…

- Oamenii de știința au descoperit o exoplaneta aflata la 90 de ani lumina de Pamant cu o atmosfera interesanta: ar putea avea nori formați din evapoarea apei, la fel ca Pamantul, relateaza CNN . Exoplanetele sunt planete situate in afara sistemului nostru solar. Aceasta exoplaneta, numita TOI-1231 b,…

- Oricine are o pisica știe ca acesteia ii place sa stea in cutii. Oamenii de știința din New York au vrut sa afle care este motivul acestui comportament. Concluziile unui experiment realizat in acest sens au fost surprinzatoare: pisicile sint atit de pasionate de cutii, incit aleg sa stea chiar și in…

- Ministrul Ioana Mihaila a discutat cu localnicii, inainte de intrarea in Școala gimnaziala din Vedea.In centrul de vaccinare a discutat cu medicii de la centrul de vaccinare, precum și cu reprezentanții Direcției de Sanatate Publica. Oamenii se pot imuniza anti-COVID-19 doar cu buletinul, iar ministrul…