Postul intermitent cu pauze prea lungi crește riscul de deces cardiovascular cu 91% Un studiu efectuat pe peste 20.000 de adulți a constatat ca cei care au urmat un program de post intermitent cu limitarea consumului de alimente la mai puțin de opt ore pe zi au avut un risc cu 91% mai mare de deces din cauza bolilor cardiovasculare, comparativ cu un program standard, potrivit American Heart Association. In plus, comparativ mancatul pe parcursul a 12-16 ore pe zi, limitarea consumului de alimente la mai puțin de opt ore pe zi nu a fost asociata cu o viața mai lunga. 20.000 de oameni au fost analizați in cadrul studiului Cercetarea, care a vizat 20.000 de adulți din SUA cu o varsta… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

