Stiri pe aceeasi tema

- Medicul de lupta Myroslav Mardarevych este aplecat deasupra unui birou in foaierul Catedralei Sfanta Sofia din centrul Kievului. Tocmai a sosit de pe linia frontului și noteaza cu furie nume pe bilețele de hartie. Acestea sunt cereri de rugaciune pentru biserica, scrie Sky News, potrivit mediafax.…

- Cați romani s-au nascut in ziua de Craciun. Date oficiale de la Evidența Populației. Nume care se sarbatoresc pe 25 decembrie Sunt aproape cinci zeci de mii de romani care care iși serbeaza ziua de naștere in prima zi de Craciun și peste 700.000 care iși serbeaza onomastica. Datele oficiale de la Direcția…

- Ucrainenii refugiați in Romania vor petrece primul Craciun pe stil nou, alaturi de gazdele lor. Cu un ochi rad depanand amintiri din vremurile fericite, cu celalalt plang pentru rudele ramase acasa.

- Premierul italian Giorgia Meloni intenționeaza sa viziteze Ucraina la inceputul anului 2023 și subliniaza ca, in timp ce lumea sarbatorește lumina, ucrainenii sunt obligați sa traiasca in intuneric, transmite AFP. ”Este una dintre calatoriile mele prioritare”, a subliniat premierul in emisiunea ”Porta…

- Circa 20% din populatia Ucrainei a parasit tara de la inceputul invaziei ruse, la 24 februarie, a declarat miercuri comisarul pentru drepturile omului din Rada ucraineana (parlamentul), Dmitro Lubinet, citat de EFE, informeaza AGERPRES . Intr-o interventie in fata presei, presedintele Comisiei pentru…

- Pentagonul a comunicat recent ca va trimite un nou ajutor militar Ucrainei, in valoare de 275 de milioane de dolari, dar a facut și un total al echipamentelor militare transmise Kievului, in 27 de tranșe, de la inceputul invaziei.

- Rusia a anuntat joi ca va ajuta la organizarea evacuarii locuitorilor din regiunea Herson, din sudul Ucrainei, in urma unei solicitari a administratiei de ocupatie ruse in fata unei contraofensive a trupelor Kievului, transmite AFP.

- Pe internet a aparut o inregistrare video care arata un grup de militari ucraineni care reușesc sa intercepteze și sa distruga cu succes o racheta de croaziera ruseasca. Interceptarea a fost realizata cu ajutorul unui sistem antiaerian portabil, cu raza scurta de acțiune. Imaginile - extrem de rare…