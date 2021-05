Cum să-ți construiești o casă cu o imprimantă 3D, în cinci zile O casa realizata la o imprimanta 3D este noua proprietate a unui cuplu din Olanda. Cladirea are 94 de metri patrati si a fost printata in doar 5 zile. costurile sunt mult sub cele ale unei constructii obisnuite, spun proprietarii, care spera sa gaseasca rapid chiriasi, atrasi de locuinta cu aspect futurist. Peretii sunt in totalitate realizati din elemente de ciment, care au fost printate la o imprimanta 3D industriala, centimetru cu centimetru, pana cand fiecare placa ajunge la o inaltime de 3 metri. Imprimanta foloseste o pasta moale de ciment In total au fost create 24 de astfel de elemente,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Programul de susținere a cultivarii usturoiului continua și in acest an. Guvernul a aprobat resursele financiare necesare aplicarii schemei de ajutor de maximum 15 milioane de lei in acest an. Actul normativ aprobat stabileste valoarea ajutorului de minimis in lei care se acorda beneficiarilor in anul…

- Olanda suspenda temporar administrarea vaccinului anti COVID-19 AstraZeneca pana miercuri, 7 aprilie. Vineri, Ministerul Sanatatii a declarat ca va opri temporar administrarea acestui ser la persoanele sub varsta de 60 de ani, insa dupa discutii purtate sambata autoritatile din domeniul sanatatii au…

- Romania under 21 a invins cu 2-1 Ungaria under 21 in cadrul Campionatului European de Fotbal pentru Tineret disputat in Ungaria și Slovenia. Pentru romani au inscirs Mațan, transferat recent, in SUA la Columbus Crew și Alex Pașcanu de la SC Ponferradina (Spania) Maghiarii au deschis scorul in minutul…

- Fostul director sportiv de la FCSB, Narcis Raducan (46 de ani), a vorbit despre a doua prezența consecutiva a Romaniei la Europeanul U21. Spera intr-un nou parcurs bun și mizeaza pe dorința de afirmare a tinerilor jucatori. „Tricolorii mici” intalnesc in prima etapa a grupelor, de la ora 22:00, reprezentativa…

- In Benelux, retailerul Jumbo a deschis cel mai sustenabil supermarket din zona. Noua unitate a retailerului olandez este construita cu materiale strict eco. La realizarea acesteia s-au folosit tehnologii de economisire a energiei, potrivit Retail Detail. Supermarket-ul este considerat cel mai sustenabil…

- Peste 20 de tone de cocaina au fost confiscate din porturile din Germania si Belgia. Drogurile erau depozitate in containere. Serviciul vamal german a anunțat ca a fost facuta cea mai mare captura de cocaina din Europa. Circa 23 de tone de cocaina au fost descoperite in porturile din Hamburg si Anvers.…

- Renault ar putea construi mașini pentru Mitsubishi in Franța ca parte a unui plan prin care producatorul japonez de automobile și-ar inversa decizia de a nu mai vinde vehiculele sale in Europa, scrie Financial Times. Mitsubishi va revizui planul intr-o ședința a consiliului de administrație de joi,…

- Meteorologii avertizeaza ca este risc mare, de gradul patru, de producere de avalanse in muntii Fagaras, Bucegi, Godeanu si Calimani, la altitudini de peste 1.800 de metri, pe fondul incalzirii vremii, informeaza buletinul nivometeorologic. Potrivit sursei citate, la altitudini mai mici de 1.800 de…