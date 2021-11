Stiri pe aceeasi tema

- Sedul DSU, Raed Arafat, a anuntat ca Romania va cere, in cursul zilei de marti, activarea Mecanismului de Protectie Civila, pentru medicamentul Tocilizumab, la cererea Ministerului Sanatatii.

- Consiliul Județean Timiș se pregatește de curațenia de toamna. Va curața acostamentele drumurilor județene, parcarile și zonele din proximitatea carosabilului care aparțin de județ. Timișenii pot semnala unde sa intervina sau se pot inscrie pentru voluntariat.

- Cetațenii din Baia Mare cu posibilitați reduse, respectiv cu venituri care nu depașesc plafonul maxim de 1.386 de lei /persoana in cazul familiilor, dar și cei cu 2.053 de lei in cazul persoanelor singure pot beneficia de ajutorul de incalzire. Cererile se pot depune pana la data de 20 noiembrie, potrivit…

- Berea nu doar ca potolește setea dupa o zi de munca sau la o ieșire in oraș cu prietenii. Bautura alcoolica poate incalzi locuința in care stai. Acest lucru este posibil și deja o mare țara europeana profita de avantajele pe care le ofera berea. Berea ne poate incalzi locuința. Cum este posibil așa…

- La data de 12 septembrie 2021, polițiștii din Sebeș au fost sesizați, de catre o tanara, de 24 de ani, din municipiu, cu privire la faptul ca ar fi fost agresata de fostul concubin.In urma aplicarii formularului de evaluare a riscului, fața de barbatul de 35 de ani, din Sebeș, polițiștii au emis un…

- Amenajarea primului spațiu din viața celui mai micuț membru al familiei tale poate fi uneori și o provocare. Alegerea unui mobilier pentru camera lui bebe, care sa raspunda la toate nevoile creșterii sale și care sa iți inlesneasca, de asemenea, munca de parinte, este deosebit de importanta.

- Sprijinul din sezonul rece pentru consumatorii vulnerabili va crește de 6 ori fața de subvenția acordata in prezent, a spus ministrul Muncii, Raluca Turcan. Invitata in emisiunea Ora de Profit la Prima TV, ministrul Muncii, Raluca Turcan a anunțat ca ajutoarele din acest an vor fi de 6 ori mai mari…

- Talibanii incearca sa preia controlul asupra aeroportului din Kabul, gestionat acum de americani. Pentru asta, le-au cerut ajutorul turcilor. Ei isi doresc suport tehnic, fara prezenta militara, pentru administrarea aeroportului din Kabul dupa retragerea trupelor occidentale, pe 31 august. Turcia a…