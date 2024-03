Cum să te îmbogățești rapid: Metoda Tânărului Indian In mediul online, agitat de influenceri și sfaturi despre cum sa devii bogat peste noapte, unele idei par sa se indeparteze de etica și bun-simț. Recent, un fenomen viral numit „Metoda Tanarului Indian” (Yim) a captat atenția, atragandu-i pe cei dornici sa caștige bani ușor, dar cu un cost ascuns și profund nedrept. Inițial prezentata drept o gluma, Yim sugereaza externalizarea intregii munci in țari in care forța de munca este ieftina, precum India. Ideea este simpla: inființezi o afacere care ofera servicii precum editare video sau design grafic, dar externalizezi toata munca in țari unde costurile… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

