Cum să te cântărești corect, dacă-ți monitorizezi greutatea Am facut un test de o saptamana, pe care l-am extins ulterior pentru inca trei saptamani. Așadar, m-am cantarit o luna, zi de zi. Din curiozitate. Am vrut sa vad cum variaza greutatea corpului de la o zi la alta, in condiții de alimentație normala. Ce am descoperit arata de ce este greșit sa te cantarești o data pe saptamana sau mai rar daca vrei sa ințelegi cum te afecteaza regimul alimentar pe care-l urmezi și daca slabești, te ingrași sau iți pastrezi greutatea. Citeste articolul mai departe pe scientia.ro…

Sursa articol: scientia.ro

