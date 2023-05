"Cum să procedez pentru șanse maxime de câștig?" Răspunsul este consultanța juridică! In momentul in care sunt puși in fața unei probleme de natura juridica, fie din proprie inițiativa, fie in calitate de reclamați, oamenii au, in general, doua mari griji. In primul rand, sa ințeleaga pe deplin speța, intrucat vorbim, totuși, despre unul dintre cele mai dificile domenii de "patruns", atat la propriu, cat și la figurat. Și, in al doilea rand, sa iși maximizeze șansele de caștig, intrucat oricine intra intr-un proces (sau orice alta disputa, inclusiv intrecerile sportive, spre exemplu) cu gandul de a ieși victorios. Pentru aceasta din urma, raspunsul consta in consultanța… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- DRDP Timișoara anunța ca pe breteaua de ieșire de pe autostrada spre Zadareni se desfașoara operațiuni de ridicare a autoturismelor transportate de autotrenul implicat intr-un accident, azi-noapte.

- Potrivit Legii nr. 32/1994 privind sponzorizarea in Romania, prin intermediul contractului de sponsorizare dintre sponsor și beneficiarul sponsorizarii in Romania, sponsorul pune la dispoziția beneficiarului bunuri sau mijloace materiale pentru un scop bine determinat. Ca și in cazul incheierii oricarui…

- Mandat de executare a pedepsei cu inchisoarea pus in aplicare de polițiști, in Timiș. Oamenii legii au introdus in penitenciar un barbat de 29 de ani din Dambovița, condamnat cu executare pentru lipsire de libertate. A fost depistat la Timișoara. Mai are un mandat de arestare preventiva pentru 30 de…

- Ministrul Educatiei, Ligia Deca, a declarat, in cadrul unei vizite pe care a facut-o la Timisoara, ca dupa perioada de pandemie a crescut numarul de incidente violente in scoli, dar a precizat ca lucreaza la un plan de preventie care presupune inclusiv campanii de constientizare. Deca a afirmat ca a…

- avocat drept civil timisoara Statistica si probabilistica nu se prea „inteleg” atunci cand vine vorba despre iminenta unui accident rutier: teoretic, cu cat conduci mai mult, cu atat ar trebui sa fii mai ferit, intrucat capeti experienta si te inveti cu stilul si comportamentul, uneori agresiv, alteori…

- Orasele Timisoara si Iasi sunt legate de nenumarate lucruri, in ciuda celor aproape 700 de kilometri care le despart, din punct de vedere geografic. In primul rand, vorbim despre cele mai mari centre din vestul, respectiv estul tarii, doua veritabile Capitale ale regiunilor din care fac parte, din toate…

- La data de 17 martie ora 19.07, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Solca care acționau in baza planului de acțiune pe linia combaterii consumului de bauturi alcoolice, au oprit in trafic pe drum comunal neclasificat, in comuna Poieni-Solca, autoturismul condus de catre un barbat de 65 ani, din…

- In ziua de astazi, nu prea mai exista sentimentul de certitudine, iar lucrurile, chiar și cele mai importante dintre ele, se pot schimba in cel mai scurt timp: relațiile se destrama, siguranța unui loc de munca depinde mai degraba de factorii financiari decat de performanțe, iar o boala grava, nedepistata…