Cum să îţi reîncarci ENERGIA SPIRITUALĂ folosindu-ţi mâinile. Simplu, rapid, foarte eficient! Corpul uman este o uimitoare opera de arta. Chiar acum, in momentul in care citesti acest articol, sute de mii de procese au loc in interior. O masinarie atat de inteligenta are nevoie de hrana corespunzatoare, de protectie, de miscare, de aer curat, de hidratare, de odihna. In afara corpului mai avem o latura care nu poate fi ignorata: spiritul. Ca si corpul, spiritul are nevoie de ingrijire. Energia spirituala emana din corpul uman si creeaza acea aura radianta si stralucitoare. Poate ca ai vazut aceasta aura la tine sau la alte persoane sau poate ca i-ai simtit existenta fara sa o… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

