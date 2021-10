Cum să îți crești protecția datelor și a informațiilor fiscale în șapte pași La fiecare 39 de secunde, undeva, pe net, se petrece un atac informatic. In fiecare zi, mai bine de 30.000 de site-uri sunt sparte, in condițiile in care lockdown-ul a crescut cu peste 600% rata de cybercrime. Iar atacul poate veni de acolo de unde te aștepți mai puțin, de exemplu: cinci din cele șapte milioane de bulgari aflați in baza de date a Fiscului din țara vecina s-au trezit in 2019 cu datele furate dupa un atac al hackerilor; Serviciul de Taxe și Impozite Tulcea a fost blocat vreme de doua zile din cauza unui atac informatic; in timpul perioadei de declarare a impozitelor din 2018, IRS… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Averile secrete ale unor lideri politici recunoscuti la nivel international sunt scoase la iveala in "Dosarele Pandora" - un nou scandal care zguduie intreaga lume. Dezvaluirile au pornit de la o investigatie la care au colaborat jurnalisti din toata lumea.

- Ministerul Educației a anunțat ca 8.470 de prescolari si elevi, dar si 2.688 angajati din invatamant au fost confirmati cu Covid-19. Practic, numarul elevilor infectați s-a triplat fața de saptamana trecuta. De asemenea, 6.874 de clase/grupe au activitatea suspendata ca urmare a cazurilor confirmate…

- Andreea și Cabral Ibacka sunt in culmea fericirii, asta pentru ca mai este foarte puțin pana cand cel de-al doilea moștenitor va veni pe lume. Ei bine, și pentru a sarbatori in cinstea acestui fapt, intreaga familie Ibacka a ieșit in oraș pentru ultima data in formula de trei. Astfel, paparazzii Spynews.ro…

- Bancile europene nu și-au redus prezența in paradisurile fiscale in ultimii ani, inregistrand acolo profituri de miliarde de euro. Aceste instituții financiare inregistreaza anual 20 de miliarde de euro, sau 14% din profiturile lor totale, in 17 teritorii cu o impozitare deosebit de favorabila, a calculat…

- Vara sau nu, sunt momente in viața in care ne indragostim nebunește și in care suntem dispuși sa facem orice cu persoana iubita. Timpul trece diferit, momentele se simt altfel, iar o astfel de Wild Love ne este prezentata și in noua piesa lansata de catre Friends & I și Maui Sam. Versurile Two wrongs…

- Medicul Adrian Wiener susține ca protecția oferita de vaccinul anti-COVID crește cu varsta. Concluzia a fost trasa in urma analizei facute pe statisticile din Israel privind formele severe ale bolii. Vicepreședintele Comisiei de Sanatate din Camera Deputaților Adrian Wiener a analizat cifrele și a ajuns…

- Autoritatile din orasul Tokyo, gazda Jocurilor Olimpice de vara, au inregistrat cel mai mare numar de infectari zilnice cu noul coronavirus de la inceputul pandemiei, in contextul raspandirii rapide a variantei Delta, informeaza DPA. In capitala Japoniei au fost raportate miercuri un numar…

- Un camionagiu roman i-a uimit pe agenții Administrației Naționale a Impozitelor și Vamilor (NAV) din Ungaria, care la un control de rutina au descoperit un dispozitiv unic prin care șoferul fenta plata taxei de drum, relateaza Antena 3, care preia informațiile publicate de NAV.Un control de rutina pe…