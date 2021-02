Cum să fii cea mai bună versiune a ta în 2021 Cei care obișnuiesc sa iși scrie rezoluțiile pentru anul viitor, cel mai probabil acum sunt la prima verificare pentru a vedea daca este necesar sa mai adauge ceva sau, din contra, sa ștearga ceva de pe lista. Chiar daca nu obișnuiești sa faci o lista cu ce iți dorești de la anul care vine, te invit sa te gandești la ce raspunsuri ai da la intrebarile de mai jos. Acest exercițiu poate sta la baza deciziilor pe care le vei lua sau cel puțin la baza acțiunilor pe care le vei intreprinde in legatura cu anumite aspecte ale vieții tale. De multe ori luam lucrurile ca atare. Ne mulțumim cu ce avem și… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

