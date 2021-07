Cum să fierbem corect legumele, pentru a păstra cît mai multe substanțe utile Toata lumea știe ca la fierbere legumele iși pierd substanțele utile, dar exista modalitați de preparare a bucatelor in care toate vitaminele se pastreaza la maximum... - Legumele trebuie fierte intr-o cantitate mica de apa, astfel incit apa sa acopere legumele nu mai mult de 1 cm. Cele mai bune metode sint considerate fierberea la abur și fierberea intr-o cantitate mica de lichid. — Cu cit Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Orezul este un preparat care se gatește rapid și, dupa preferințe, poate servi ca garnitura sau ca fel principal de mancare. Fierberea orezului nu este foarte complicata, insa trebuie sa ai grija la un aspect foarte important, pentru a nu strica gustul preparatului.Cea mai frecventa modalitate prin…

- Pentru a beneficia de struguri toamna, ai nevoie de o vița de vie sanatoasa, iar aceasta se obține urmand mai mulți pași de care trebuie sa ții cont. Cum ingrijești corect vița de vie, de fapt Daca te temi de imbolnavirea viței de vie, poți opta pentru soiuri precum Moldova, Valeria sau Brumariu. Este…

- Legumele verzi atrag ochiul pofticioșilor in farfuria pe care o fac mai completa din punct de vedere vizual. Cum sa prepari fasolea verde fara sa-și piarda din culoare sau proprietați? Exista un truc extrem de simplu care te va salva in timpul unei cine mai pretențioase cu cei dragi. Este mai ușor decat…

- Vinetele sunt unele din legumele preferate ale romanilor, așa ca se prepara in majoritatea caselor in diferite moduri. Tu știi sa le alegi corect de la piața? Sunt cateva detalii la care trebuie sa fii atent ca sa eviți legumele amare. La ce trebuie sa ai grija atunci cand le cumperi? Cum sa alegi corect…

- ”Este de competenta ministrului Economiei sa se adreseze Parlamentului pe o propunere, un proiect de lege al Guvernului care a fost trimis spre dezbaterea Parlamentului. Daca avea de exprimat un punct de vedere, trebuia sa il exprime in cursul procesului de avizare in cadrul Guvernului. Din punctul…

- Fierberea unui ou nu ar trebui sa nu ridice probleme nimanui, dar practica este cea care dovedeste adesea contrariul. Daca nu respecti cateva trucuri se sparg in timpul fierberii, astfel ca ouale vopsite de Paste vor fi compromise. Ți se intampla adesea ca ouale sa se sparga, in momentul in care le…

- Perioada postului sfintelor Paști este cea mai incarcata din an. Credința, infranare, rugaciune, disciplina și ambiție. Este o adevarata școala a pocainței, ar spune unii. Cel mai dificil pas pentru mulți dintre noi ramane cel legat de alimentație. Urmarile lui se observa dupa ce acesta se va fi terminat.…

- Sushi este gustos și foarte sanatos, tocmai de aceea este prezent in multe diete. Pentru ca regimul sa dea cele mai bune rezultate, este recomandat sa consumați numai pește oceanic, adica ton, somon sau macrou. De asemenea, orezul se recomanda sa fie unul brun, iar alaturi de sushi nutriționiștii recomanda…