Cum să faci săpun din lapte de capră la tine acasă. Simplu și natural, fără chimicale Multe dintre sapunurile de pe piața conțin substanțe foarte daunatoare, iar asta face ca sapunul natural, facut in casa, sa fie mai solicitat ca niciodata. Sapunul din lapte de capra, de exemplu, ofera numeroase beneficii pentru piele, iar facut in casa este extrem de simplu și natural.Pentru a face acest sapun, vei avea nevoie de urmatoarele ingrediente: - 500g baza de sapun cu glicerina- 60ml ulei de masline, de floarea-soarelui sau de cocos- 60ml lapte de capra (proaspat sau conservat)- 1 lingurița de miere- Uleiuri esențiale (opțional) Cum iți dai seama daca producatorii au folosit insecte… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

