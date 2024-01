Stiri pe aceeasi tema

- Intrebare legitima și logica, din moment ce cei atenți și cu ceasurile exacte au observat ca la Arad s-a inceput numaratoarea inversa cu aproximativ un... The post Pola Zilei: Ce ziceți, de ce s-a dat la Arad Anul Nou cu un minut inainte? appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- Armata israeliana a spus ca se așteapta ca razboiul din Gaza sa continue pe tot parcursul anului 2024. Intr-un mesaj de Anul Nou, purtatorul de cuvant al Forțelor de Aparare ale Israelului, Daniel Hagari, a declarat ca desfașurarea trupelor este ajustata pentru a se pregati pentru „lupte prelungite”

- Republica Ceha a declarat, sambata, zi oficiala de doliu pentru victimele atacului armat de la Universitatea Karolinska din Praga comis in aceasta saptamana, informeaza agentia DPA citata de Agerpres.roSteagurile au fost coborate in berna pe cladirile publice si panglici negre atasate. Prim ministrul…

- Cu toții folosim cuptorul cu microunde aproape zilnic, dar nu la fel de mulți știm de butonul secret pe care il ascunde in interior. Orice cuptor cu microunde are un buton secret. Iata cum activați modul silențios ca sa scapați de zgomotul deranjant Butonul secret din poate opri acel sunet deranjant…

- E duminica seara, de maine incepe o noua saptamana, așadar e momentul perfect sa te bucuri de aceste ultime ore din aceasta saptamana și sa te relaxezi citind cateva glume care sa iți aduca zambetul pe buze.

- De obicei, cand se vorbește despre audiențele TV, referințele se fac la nivel național. Rareori se invoca ratingul in mediul urban și, aproape deloc, audiența in mediul rural. Pana la urma, ratingul național conteaza, mai ales cand se lauda televiziunile noastre cu numarul telespectatorilor pe național!Dar…

- Presedintele FRF, Razvan Burleanu, a declarat, vineri, ca este convins ca echipa nationala va pregati ultimele doua meciuri din preliminariile Euro 2024 doar cu gandul la victorie si ca jucatorii se vor autodepasi.“Sunt sigur ca jucatorii nostri vor lupta pentru a ne atinge acest obiectiv, calificarea…

- Continue reading „O alta greșeala a fost ca a jucat Compagno din primul minut.” Gigi Becali a luat decizia dupa egalul cu Voluntari. Ce fotbalist l-a incantat pe patronul FCSB at Info real.