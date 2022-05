Stiri pe aceeasi tema

- Poșta Romana și Auchan Retail Romania au incheiat un parteneriat pentru vanzarea de produse alimentare și nealimentare in incinta oficiilor poștale din țara. Proiectul debuteaza cu o etapa pilot in patru oficii poștale din Pitești. Inaugurarea a avut loc vineri, in prezența directorilor generali ai…

- Poșta Romana anunța, vineri, ca in oficiile poștale vor fi vandute și produse alimentare și nealimentare. Proiectul debuteaza cu o etapa pilot in patru oficii poștale din Pitești. Decizia este una cat se poate de scandaloasa pentru o companie a statului roman, care, in acest fel, in loc sa militeze…

- Auchan Retail Romania și Poșta Romana au incheiat un parteneriat pentru vanzarea de produse alimentare și nealimentare in incinta oficiilor poștale din țara. Proiectul debuteaza cu o etapa pilot in 4 oficii poștale din Pitești. Inaugurarea a avut loc vineri, in prezența directorilor generali ai celor…

- Poșta Romana anunța, vineri, ca in oficiile poștale vor fi vandute și produse alimentare și nealimentare. Proiectul debuteaza cu o etapa pilot in patru oficii poștale din Pitești. Decizia este una cat se poate de scandaloasa pentru o companie a statului roman, care, in acest fel, in loc sa militeze…

- Posta Romana anunta, vineri, ca in oficiile postale vor fi vandute si produse alimentare si nealimentare. Proiectul debuteaza cu o etapa pilot in patru oficii postale din Pitesti. Ce vor putea cumpara clientii"Auchan Retail Romania si Posta Romana au incheiat un parteneriat pentru vanzarea de produse…

- Compania Naționala Poșta Romana va vinde produse alimentare și nealimentare in incinta oficiilor poștale din țara, dupa ce a incheiat un parteneriat in acest sens cu Auchan Retail Romania. Proiectul debuteaza cu o etapa pilot in 4 oficii poștale din Pitești, anunța compania de stat. Gama selecționata…

- Oficiile poștale vor avea standuri cu produse alimentare dar și nealimentare, pe suprafețe mici din incinta. Compania Naționala Poșta Romana a anunțat, vineri, un parteneriat in acest sens cu retailul Auchan. Astfel, cozile interminabile la oficii vor fi mai ușor de suportat. Compania Naționala Poșta…

- Compania Naționala Poșta Romana va vinde produse alimentare și nealimentare in incinta oficiilor poștale din țara, dupa ce a incheiat un parteneriat in acest sens cu Auchan Retail Romania. Proiectul debuteaza cu o etapa pilot in 4 oficii poștale din Pitești, anunța compania de stat. Gama selecționata…