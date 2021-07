Stiri pe aceeasi tema

- Pilotul Titi Aur spune ca accidentele in lanț de pe Autostrada Soarelui s-au produs din cauza unui „efect de truma” care a facut ca șoferii sa nu respecte regulile care le permit sa circule in siguranța. Campionul la raliuri a explicat vineri seara, la Digi 24, cum ar fi putit fi evitate accidentele…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca pe autostrada A2 București-Constanța, la kilometrul 182+500 de metri, pe sensul catre București, in zona localitații Medgidia, județul Constanța, s-a produs o coliziune in care au fost implicate trei autoturisme., potrivit…

- Un carambol urias in care au fost implicate zeci de masini a blocat total traficul pe Autostrada Soarelui, sensul catre litoral. A fost activat Planul Roșu de intervenție. In aceasta dimineata pe Autostrada Soarelui, in zona Medgidia a avut loc patru accidente in lanț. Autoritațile au transmis ca au…

- ACTUALIZARE. Potrivit ISU Constanța, au fost preluate, pana la acest moment, de la locul accidentului, un numar de 17 persoane ranite. Intre victime sunt și 5 copii.vToate victimele sunt conștiente și cooperante, dar au mai multe traumatisme in urma accidentului. ACTUALIZARE: Peste 40 de mașini…

- Cinci persoane sunt ranite, dupa accidentul de vineri dimineața, de pe Autostrada Soarelui, din zona Medgidia. Surse neoficiale arata ca, la o distanța de doar doi kilometri s-au produs doua accidente: unul cu cinci victime și altul in care au fost implicate aproximativ 20 de mașini. Surse…

- Autostrada Soarelui este blocata vineri dimineața pe sensul spre mare, din cauza unui carambol in care au fost implicate 20 de mașini, doua persoane fiind ranite, potrivit Centrului Infotrafic. ”Pe autostrada A2 București-Constanța, la kilometrul 183, in zona municipiului Medgidia, pe sensul catre litoral,…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca pe autostrada A2 București-Constanța, la kilometrul 183, in zona municipiului Medgidia, pe sensul catre litoral, județul Constanța, s-a produs un carambol in care au fost implicate 20 de autoturisme. Potrivit…

- Interventie a politistilor, pe Autostrada Soarelui. O familie cu un bebelus au avut nevoie de ajutor dupa ce masina s a defectat.Povestea a fost publicata pe pagina de Facebook a Politiei Romane:" Sunteti in regula Ce problema aveti la masina Avem probleme cu motorul, iar aparatul de aer conditionat…