SFATURILE LUI RELI: Să rămânem mereu tineri! Ducem o viata agitata. Dimineata bem cafeaua pe fuga, ne pudram in lift, urcam in masina, ne rujam la primul semafor, ajungem la locul de munca si stam opt ore sau mai mult in fata calculatorului, in pozitii de lucru vicioase. La intoarcerea acasa cumparam mancare preparata, odata ajunse, punem rufele la spalat la masina, folosim aspiratorul, apoi ne asezam comode in fata televizorului; am muncit destul! Unde este activitatea fizica, oare cate calorii am consumat, am pus musculatura in miscare? Citeste articolul mai departe pe aradon.ro…

Sursa articol si foto: aradon.ro

