Sistemul de operare Windows 11 se apropie de noi cu pași repezi și va reprezenta, cu siguranța, baza software a sistemelor de calcul pe urmatorii 10 ani. Windows 11 poate fi descarcat chiar acum prin programul Insiders, iar cei curioși sa vada diferențele pot rula versiunea de test. Windows 11 aduce funcții precum Widgets, un […] The post Cum sa descarcați și sa instalați Windows 11 ? appeared first on PCNEWS .