​Au trecut 10 ani de la apariția SPV, iar sistemul pică chiar și astăzi In data de 15 septembrie 2014, ANAF anunța ca se lanseaza Spațiul Privat Virtual (SPV), inițial in proiect pilot. Ideea a fost, daca ne uitam pe comunicatul de la acea vreme, de a fi dezvoltat treptat. Chiar astazi, din cand in cand, cand intram pe anaf.ro, vedem pagina de mentenanța (care apare atunci cand intra prea mulți pe site). E cumva normal avand in vedere capabilitațile precare ale serverului: contabilii depun declarațiile, iar sistemul nu are un server destul de puternic pentru a susține atatea accesari. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

- Trei noi imbunatațiri la sistemul e-Factura au fost anunțate marți de Ministerul Finanțelor (MF), care spune ca s-au introdus autofacturarea și filtrarea facturilor. Totodata, e-Factura poate fi folosit chiar și atunci cand Spațiul Privat Virtual (SPV) este in mentenanța. Citește și Primaria Beleți…

- Sistemul e-Factura a devenit obligatoriu de la 1 ianuarie 2024, iar daca aveți o firma, un PFA, un ONG trebuie sa declarați facturile prin Spațiul Privat Virtual (SPV) ori prin alte softuri oferite de diverse firme. Termenul limita pentru transmiterea facturilor in SPV (e-Factura) este de 5 zile calendaristice…

- Camera de Comert si Industrie Covasna a lansat un ghid pentru inrolarea in Spatiul Privat Virtual si transmiterea prin sistemul e-Factura. Ghidul este destinat intreprinzatorilor privati, pentru a intelege mai bine demersurile pe care trebuie sa le faca pentru a se conforma noului cadru normativ. Acesta…

- Toate firmele sunt obligate sa raporteze tranzacțiile facute prin sistemul e-Factura in cel mult 5 zile de la emiterea lor. Pana la inceperea celei de-a doua etape, se va merge in paralel cu facturi emise și primite și in format de hartie, și pe email, dar raportarea lor in sistem este obligatorie indiferent…

- Incepand cu 1 ianuarie 2024, oricine deține o firma, un ONG sau un PFA și desfașoara relații B2B are obligația de a raporta facturile prin sistemul e-Factura, prin intermediul Spațiului Privat Virtual. Obligativitatea este introdusa in baza legii 296/2023 și este planificata pe etape. Sistemul național…

- Sistemul e-Factura devine obligatoriu de la 1 ianuarie 2024, in relația business-to-business (B2B), astfel ca, firmele, PFA-urile, ONG-urile vor trebui sa declare facturile prin Spațiul Privat Virtual (SPV) sau prin alte softuri dedicate.

