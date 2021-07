Cum s-au cunoscut Alex Velea și Antonia. Nu a fost dragoste la prima vedere Antonia (31 de ani) și Alex Velea (36 de ani) formeaza un cuplu de 8 ani și jumatate. Perechea are impreuna doi fii, Dominic și Akim, in varsta de 6 și, respectiv, 4 ani. Artista mai are o fiica, Maya, in varsta de 10 ani, din primul mariaj. Deși s-au cunoscut cand formau alte cupluri, Antonia cu primul ei soț, Vincenzo Castellano, și Alex cu prima lui soție, Ana, povestea lor de dragoste a inceput abia dupa ce respectivele relații s-au sfarșit. „Ne cunoaștem din anul 2009 și ne-am indragostit la finalul anului 2012”, a spus Alex la Chefi la Cuțite. „E o poveste grea”, a completat Antonia atunci.… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

