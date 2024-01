Stiri pe aceeasi tema

- „Griselda”, o miniserie venita de la creatorii Narcos, inspirata din viata priceputei si ambitioasei Griselda Blanco, cea care a creat unul dintre cele mai profitabile carteluri din istorie, cu Sofia Vergara in rolul principal; „Society of the Snow”, filmul selectat sa reprezinte Spania la Premiile…

- Netflix vine, in luna ianuarie 2024, cu numeroase filme și seriale numai bune de vazut de sub patura, cu o cana de ceai fierbinte sau un bol de popcorn, alaturi de cei dragi. Un film bun poate fi oricand un prilej de relaxare, așadar, iata ce filme și seriale noi poți urmari in ianuarie 2024, pe Netflix:Filme…

- Kevin Spacey si-a reluat traditia din Ajunul Craciunului de a posta un videoclip bizar cu el in rolul personajului sau din „House of Cards”, Frank Underwood. Anul acesta, Spacey a vorbit cu Tucker Carlson despre Netflix si despre alegerile prezidentiale din SUA in 2024, scrie Variety.

- Actrița Meg Bellamy interpreteaza unul dintre cele mai memorabile momente ale lui Kate Middleton din perioada petrecuta la Universitatea St Andrews, intr-un nou clip lansat astazi de Netflix. Vorbind despre experiența de la filmarile acestei scene, Meg a precizat: „Cred ca la inceput am fost puțin ingrijorata…

- Proiect inedit de regenerare urbana la Cluj. Un vechi turn de apa a fost transformat intr-o adevarata opera de arta. Un turn de apa de 40 de metri din Cluj-Napoca a fost transformat in lucrare de arta stradala, printr-un proiect de regenerare urbana prin street art numit „Ozeneus”. Astfel, turnul din…

- Cercetarea indelungata și atenția acordata detaliilor fine, precum micile atingeri tandre sau inflexiunile vocii, fac dreptate poveștii de dragoste dintre Prințesa Diana și Dodi Fayed, in ultimul sezon al seriei Netflix „The Crown“.

- O romanca este cautata de autoritațile americane, dupa ce a jefuit-o pe Lily Collins, actrița principala din serialul ,,Emily in Paris”. Furtul a avut loc intr-un spa din Hollywood. Romanca ar fi spart dulapul in care vedeta iși ținea obiectele persoanele.Actriței i s-au furat verigheta și inelul…

- Ediția de duminica, 29 octombrie 2023, a reality show-ului de la Antena 1 a pus una dintre echipe intr-o situație tensionata. Alexia și Aris Eram au intrat in vizorul polițiștilor, in Columbia. Andreea Esca sigur a urmarit cu mari emoții imaginile cu cei doi copii ai sai. Emoții mari pentru copiii Andreei…