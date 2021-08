Cum s-a transformat comerțul de haine second hand și outlet în România Daca in trecut cumpararea de imbracaminte si incaltaminte second hand era asociata invariabil cu dificultatile financiare severe, astazi lucrurile stau destul de diferit. Este un adevarat trend al cumparaturilor din magazine second hand si outlet, nu doar offline, ci si online. S-au schimbat insa profund si caracteristicile acestui tip de comert: publicul cauta haine sh si outlet de foarte buna calitate, fara compromis, eventual de la branduri de top, produse care arata cel putin la fel de bine precum cele din magazinele de marca din mall-uri sau de pe arterele comerciale prestigioase din marile… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Executivul a aprobat miercuri ordonanța de urgența prin care se interzice oficial punerea pe piața a unor produse din platic de unica folosința. Adoptarea actului normativ vine la aproape doua luni intarziere fața de termenul limita. Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a declarat ca nu poate fi estimata…

- Orange este primul operator de telefonie mobila care include telefoane premium recondiționate in portofoliu. Compania iși propune, astfel, sa contribuie la reducerea impactului deșeurilor electronice asupra mediului inconjurator, prin marirea portofoliului de telefoane recondiționate, arata Mediafax.…

- OPPO, producatorul chinez de smartphone-uri și accesorii, intrat pe piața din Romania in vara anului 2020, și-a propus ca obiectiv pentru acest an ca 1 din 8 romani care achiziționeaza un smartphone sa aleaga produsele sale. Despre acest obiectiv, dar...

- Magazinele online au acum comisioane de procesare a plaților de 0,5 %, la peste jumatate fața de media actuala practicata de procesatorii de plați cu cardul. Fintech-ul lituanian Paysera a introdus un serviciu inovator pentru comercianții online, bazat pe „Open Banking”, in care a integrat opt banci…

- Compania britanica Zoe Alexander, specializata in fabricarea de imbracaminte de tenis pentru copii, si-a mutat sediul in Prahova, informeaza The Guardian. Principalul motiv pentru care compania s-a mutat din Anglia in Romania a fost Brexitul, care ar fi cauzat intarzieri in expediere si costuri mai…

- Politistii de frontiera satmareni, in cooperare cu lucratori din cadrul Garzii de Mediu Satu Mare, nu au permis intrarea in tara a doua automarfare incarcate cu peste 27.000 de kilograme de deșeuri, constand in haine second hand, pentru care șoferii nu au putut prezenta documentele prevazute de lege…

- Produse vestimentare susceptibile a fi contrafacute, in valoare de un milion de euro, aduse in tara noastra din Turcia, au fost depistate si confiscate de lucratori vamali si ai Garzii de Coasta la Punctul de Trecere a Frontierei Negru Voda. Garda de Coasta a informat luni, printr-un comunicat de presa,…

- Romania se aliniaza standardelor europene in ceea ce privește protecția mediului și adopta o masura in acest sens. Astfel, din luna iulie vor fi scoase de pe piața mai multe produse din plastic. Astfel, din 3 iulie vor disparea definitiv de pe rafturile magazinelor din țara noastra bețișoarele de urechi,…