Stiri pe aceeasi tema

- Peste 30 de persoane au ramas doua ore blocate in telescanulul de la Bunloc, Sacele, județul Brașov, din cauza unei probleme tehnice. O parte dintre ele au fost coborate in rapel de salvamontiști și alpiniștii ISU.

- Stafful tehnic al nationalei de rugby a Romaniei a anuntat, marti seara, un lot largit de 50 de jucatori pentru Cupa Mondiala care va fi gazduita de Franta in aceasta toamna.„Stejarii” vor intra intr-un cantonament la Bucuresti, intre 17 iunie si 2 iulie, din cei 50 de sportivi, 35 evoluand in tara,…

- Salvamontistii din Arges intervin, marti, pentru salvarea a doi turisti olandezi care au ramas blocati pe un versant abrupt, in zona Valea lui Stan."Apelul a venit la 10,59 din partea unui turist care a iesit din vale special ca sa sune 112, spunand ca se aud strigate de ajutor de pe versantul stang…

- Doar 7 sportivi, Samuraii mari cum ne place noua sa le spunem au reușit sa urce din nou Turda pe podium, și au adus 12 medalii: 2 de aur, 3 de argint si 7 de bronz. Campionatul National +13 ani, organizat la Brașov, 20-21 mai, a adus la start 466 de sportivi din 58 de [...] Articolul 12 medalii pentru…

- Managerul Institutului de Pneumoftiziologie ”Marius Nasta”, medicul Beatrice Mahler a declarat pentru News.ro ca exista o crestere a numarului de cazuri de copii cu tuberculoza in 2022, faa de 2021, In acest sens, in 2022 au fost inregistrate 327 de cazuri, fata de 289 in 2021. In Bucuresti, au fost…

- Conform unei știri postate marți, 11 aprilie, la ora 11. 24 pe site-ul “Realitatea.net”, ringul de box s-a mutat pe gheața, la un meci de hochei dintre naționalele feminine ale Romaniei și Bulgariei. BUtaia a avut loc in timpul meciului de Cupa Mondiala, disputat la Brașov. Scorul era de 10 la 2 pentru…

- Naționalele feminine de hochey ale Romaniei și Bulgariei au oferit scene incredibile, in timpul unui meci la Cupa Mondiala de hochei, Divizia a III-a, care s-a disputat la Brașov.Dupa un duel mai incins pentru puc, intre jucatoarele celor doua echipe a izbucnit un scandal de proporții. Scorul era…

- Romania - Bulgaria 10-2, meci din Cupa Mondiala de hochei, Divizia a III-a, s-a lasat cu o bataie generala pe gheața. Partida disputata duminica, 9 aprilie, pe Patinoarul Olimpic de sub Tampa (Brașov), a degenerat la 10-2 pentru gazde, moment in care un duel mai incins pentru puc a declanșat o bataie…