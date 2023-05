Cum s-a ajuns la soluția Valeriu Zgonea la ANCOM. Avea promise alte funcții importante Deși de vreo 6 ani a fost dat afara din PSD și a disparut din viața publica, fost șef al Camerei Deputaților și-a facut reintrarea pe cai mai: direct pe post de șef la ANCOM. Fostul lider PSD al Camerei Deputaților, Valeriu Zgonea, a fost numit marți in functia de presedinte al Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM), el fiind votat in plenul reunit al Camerei Deputatilor si Senatului. 270 de parlamentari au votat pentru numirea lui Zgonea la conducerea ANCOM, iar 33 au votat „impotriva. Votul a fost secret cu buletine. ANCOM e arbitrul pieței telecomunicațiilor… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

