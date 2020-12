Stiri pe aceeasi tema

- Monica Anghel și fratele ei au povestit in direct la Star Matinal cum aratau sarbatorile de iarna in familia lor, in perioada copilariei. Artista și Alex au facut declarații surprinzatoare.

- Simona Gherghe arata fantastic la 43 de ani și dupa doua sarcini. Cum reușește prezentatoarea de televiziune sa se mențina? Fosta moderatoare de la emisiunea „Acces Direct” le-a dezvaluit secretul fanelor care au intrebat-o indelung. Cum reușește Simona Gherghe sa se mențina in forma? Celebra fosta…

- Ioana Simion are de ce sa se considere o femeie cu adevarat implinita și fericita. Aceasta traiește o frumoasa poveste de dragoste alaturi de Ilie Nastase, insa pentru a arata mereu in forma vedeta a povestit chiar ea ca a trebuit sa faca multe sacrificii și sa ajunga in stadii dificile și chiar la…

- Andrea Marin este dovada vie a faptului ca se poate sa ai o cariera de succes, sa fii mama și sa arați foarte bine la 45 de ani. Vedeta este adeseori intrebata ce dieta ține ca sa se mențina intr-o forma atat de buna, motiv pentru care și-a facut publice alegerile in materie culinara.

- Vladuța Lupau le-a facut o surpriza de proporții fanilor emisiunii „Acces Direct” și le-a prezentat acestora vila de lux in care locuiește. Locuința ei de prințese ascunde niște secrete nebanuite și este plina de amintiri emoționante cu cei dragi. Totodata, cantareața le-a aratat admiratorilor dressing-ul…

- La 45 de ani, Andreea Berecleanu are o silueta impecabila. Cu toate acestea, vedeta recunoaște ca face și sacrificii pentru a arata așa, nu mananca chiar orice și oricand. „Am talia foarte mica, iar incheieturile sunt ca ale unui copil. Oasele bazinului, dupa doua nasteri, sunt la fel ca in adolescenta.…

- Anamaria Prodan reușește sa se mențina mereu in forma, insa astazi a marturisit și care e secretul pentru un astfel de corp. Vedeta s-a declarat o mare iubitoare de mancare, insa cand vine vorba de kilogramele in plus imediat ia atitudine!

- Loredana Groza arata extraordinar de bine pentru varsta pe care o are. Din acest motiv, in presa au existat speculații cum ca ar fi apelat la operațiile estetice. Artista neaga vehement acest lucru și dezvaluie, in schimb, care sunt secretele ei pentru frumusețe.