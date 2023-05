Cum recunoşti cele mai sănătoase roşii. Sigur nu ştiai trucul ăsta! Ai putea crede ca roșiile care se afla inca pe ramura sunt mai proaspete. De fapt, ramura nu este un indicator al prospețimii, ci al faptului ca nu sunt coapte inca. Roșiile coapte se desprind singure. Daca inca sunt atașate pe ramura, inseamna ca au fost taiate inainte cand inca erau verzi și au fost lasate sa se coaca intr-o cutie. Aceste roșii au mai puține vitamine și mai puțini nutrienți.Culoarea roșiilor trebuie sa fie omogena și saturata, fara zone verzi, iar mirosul trebuie sa fie placut.Daca o roșie conține nitrați, este elastica, dar nu ferma. Atunci cand o apeși, nu va ramane urma degetului… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

