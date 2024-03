Cum mănânci gratuit în aeroport. Trucul la care apelează mulţi călători, sigur nu ştiai că poţi face asta Te pregatești de o noua vacanța, ai bagajele, familia și, cel mai important biletele de avion. Dar, din graba și emoții, uiți sa mananci inainte de a inhama la cel puțin 2ore de zbor. Dar nu trebuie sa te impacientezi, pentru ca exista cateva truuri care te vor ajuta sa aflii cum mananci gratuit in […] The post Cum mananci gratuit in aeroport. Trucul la care apeleaza multi calatori, sigur nu stiai ca poti face asta appeared first on Playtech Știri . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Este o situație cu care foarte mulți se confrunta, macar o data in viața. De acum, nu va mai fi nevoie sa gasim modalitați de a ascunde petele inestetice. Afla, din randurile de mai jos, cum scapi de urmele lasate de pahar pe lemn. Trucul care indeparteaza reziduurile de apa dura face furori in mediul…

- Știai ca exista un loc in Romania unde oamenii merg pentru a iși indeplini cele mai mari dorințe? Locului i se mai spune și „Capela Sixtina a Estului” și se spune ca cei care se roaga aici au parte de adevarate miracole. An de an, locul este frecventat de credincioși din toata țara, iar reputația […]…

- Daca vrei sa pregatești piureul mai repede decat de obicei și sa scapi de munca inutila, iata cel mai tare truc. Uita de zdrobitorul de cartofi și folosește un alt obiect, pe care il gasești in casa ta. Nici nu mai trebuie decojiti dupa fierbere, ii vei pisa imediat. Cel mai tare truc pentru zdrobirea…

- Un oraș din Romania se remarca prin frumusețea lui, prin mulțimea de locuri impresionante pe care le gazduiește. De asemenea, este foarte impresionant și datorita faptului ca știe sa atraga turiștii și sa ii sprijine. Ai reduceri la restaurantele din zona daca indeplinești doua condiții. Orașul care…

- Limba romana, ca oricare alta limba, este bogata in cuvinte ce imprumuta sensuri și nuanțe diverse. Unul dintre acele cuvinte este „frustrat”, un termen ce se strecoara in limbajul cotidian și poarta cu el o semnificație complexa. De multe ori este folosit in contexte nepotrivite, pentru ca nu ii este…

- Te-ai intrebat vreodata daca exista, in limba romana, un cuvant format doar din consoane, nu și din vocale? Daca nu, in materialul de astazi ți-l vom dezvalui noi. Așa cum am precizat, termenul in cauza nu prezinta niciuna dintre vocalele a, a, a, e, i, i, o, u, ci doar 6 consoane. Alfabetul limbii…

- Prim-vicepreședintele PNL, europarlamentarul Dan Motreanu, a anunțat joi ca aproape 2.000 de tineri romani vor calatori gratuit in Europa prin intermediul programului DiscoverEU, in perioada martie 2024- mai 2025. El precizeaza ca deplasarile vor fi facute in special cu trenul.

- Cașcavalul este unul dintre cele mai apreciate alimente, nelipsit din dieta multor oameni. Este potrivit pentru o mulțime de preparate, insa puțini sunt cei care știu sa il identtifice pe cel mai bun. Iata cel mai interesant truc, prin care vei testat calitatea cașcavalului. Nu vei da greș. Trucul ce…