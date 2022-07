Logiscool in the Parc – un eveniment destinat pasionaților de IT

Parcul „Cetate” Deva va găzdui miercuri, 6 iulie 2022, evenimentul „Logiscool in the Parc”. Evenimentul va avea loc între orele 10:00-12:00 și se adresează copiilor cu vâste cuprinse între 6-17 ani, pasionați de IT. În cadrul acestuia, organizatorii vor oferi lecții… [citeste mai departe]