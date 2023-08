Cum Protejează Betfair Informațiile Clienților Securitatea online a devenit o preocupare majora pentru mulți utilizatori. Betfair, una dintre cele mai cunoscute platforme de casino online, iși ia in serios responsabilitatea de a proteja informațiile clienților sai. Iata cum: Principii de Securitate de Baza Betfair incurajeaza clienții sa respecte principiile de baza ale securitații, cum ar fi menținerea browserului și a sistemului de operare actualizate, deconectarea atunci cand nu este utilizat contul, și verificarea autenticitații site-urilor și e-mailurilor. De asemenea, compania recomanda activarea autentificarii in… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol: business24.ro

