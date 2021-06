Cum poţi scăpa fără să plăteşti întreţinerea ani de zile. Motivația judecătorilor M.D. a inchiriat catre D.C.M. un apartament, pe durata a 10 luni. Prin contract, D.C.M. se obliga la plata unei chirii de 130 de euro lunar si la achitarea utilitatilor si intretinerii. Barbatul a stat in apartamentul respectiv timp de 3 ani si jumatate. In primavara lui 2018, femeia l-a notificat in scris pe D.C.M. sa plateasca intretinerea. Scrisoarea recomandata i-a fost insa returnata cu mentiunea "destinatar mutat". Chiriasul plecase. Aces (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența, convocat de prefectul Zoltan Nemeth, astazi, in ședința online, a aprobat o hotarare in baza careia s-au actualizat anexele cuprinzand incidența de la nivelul unitaților administrativ-teritoriale din județul Timiș, anexe in care este prevazuta rata de infectare…

- Dupa ce saptamana trecuta caștiga o batalie, astazi Liviu Dragnea aștepta o noua decizie. La jumatatea saptamanii trecute fostul lider PSD depunea o cerere pentru eliberare condiționata. Decizia a i se recunoaște un numar de zile ca și lucrate ar fi putut conta in decizia de astazi. Numai ca decizia…

- A muncit ca șofer de TIR, pentru ca familia lui sa aiba un trai mai bun. Insa necazurile s-a napustit asupra lui. Și-a crescut singur fetița dupa ce soția lui a murit, insa acum boala l-a pus la pamant.

- Incidenta in municipiul Constanta, pentru ultimele 14 zile, este de 3,75 cazuri la mia de locuitori, in scadere fata de ieri cand a fost raportata incidenta de 4,1 de cazuri la mia de locuitori. La nivelul judetului Constanta, incidenta este de 2,85 cazuri la mia de infectari, in scadere fata de ieri…

- Ripensiștii nu au timp prea mult de relaxare dupa victoria de sambata cu ACSF Recea (2-1). Miercuri, roș-galbenii au un joc in deplasare, etapa a 3-a din Liga 2 (play-out, grupa B) fiind ”intermediara”. Ripensia UVT va juca la CSM Slatina, partida fiind programata pe 14 aprilie, de la ora 12:00. Apoi,…

- În localitațile Aluniș, Sacuieu și Baișoara din județul Cluj restricțiile se relaxeaza. Astfel, restaurantele vor fi deschise în interior la 30% capacitate, magazinele nu se vor închide la ora 18:00, iar circulația va fi permisa pâna la ora 22:00. …

- Ministerul Finantelor nu a sustinut Legea care prevede ca, in cazul evaziunii fiscale de pana la 100.000 de euro, se poate aplica pedeapsa cu amenda si nu inchisoare in cazul celor care achita integral prejudiciul, a declarat, joi, ministrul Finantelor, Alexandru Nazare. "Pozitia Ministerului…

- Doctori cum ar fi oftalmologi, dermatologi, urologi sau psihiatri vor putea sa trateze și pacienții infectați cu noul coronavirus in baza protocolului emis de Ministerul Sanatații. "Au fost situații de spitale pluridisciplinare care erau strict Covid și in care toate specialitațile medicale trebuiau…