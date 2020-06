Cum poti sa vinzi Ethereum – ghid pentru incepatori

Dupa ce ai acumulat Ethereum va veni momentul in care vei decide sa il vinzi. Acest ghid iti prezinta diverse moduri in care poti vinde Ethereum folosind strategii tranzactionale. Orienteaza-te catre schimburi in Ethereum Procesul de schimb al criptomonedei Ethereum functioneaza in mod similar cu cel de cumparare. In primul rand, trebuie sa alegi un partener de schimb care opereaza in juridisctia ta si sa iti configurezi un cont cu acesta. Pentru a putea vinde, ti se va cere sa te conectezi la contul bancar existent si sa furnizezi cateva informatii suplimentare, cum ar fi data nasterii, tara…