Cum poți să devii un designer vestimentar. Ce cursuri trebuie să urmezi și câți bani trebuie să investești Designer-ul vestimentar este persoana care creaza modele vestimentare, precum si accesoriile potrivite pentru acestea. Cum poți sa devii un designer vestimentar și ce cursuri trebuie sa urmezi și cați bani trebuie sa investești Designer-ul vestimentar este cel care construieste tiparele pentru productia de haine si le gradeaza, alege materialele pentru colectii, se aprovizioneaza cu aceste materiale, dar si cu materialele auxiliare si cele consumabile, mentine legatura cu furnizorii, dar si cu beneficiarii colectiilor sale, se ocupa de producerea efectiva a modelelor, fie ca vorbim de haine unicat,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

