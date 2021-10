Stiri pe aceeasi tema

- Clienții magazinelor vor achita o garanție de 50 de bani pentru fiecare bautura cumparata in recipiente de 0,1 l și 3 l. Garanția va putea fi recuperata, cash sau sub forma de voucher, de la orice comerciant, la returnarea ambalajului. De la anul, la cumpararea unui produs imbuteliat, bacauanii vor…

- Acest sistem presupune o garanție de 50 de bani pentru orice ambalaj de bautura achiziționata, suma care va fi recuperata imediat ce ambalajele folosite (golite) vor fi returnate in orice magazin din Romania, potrivit unui comunicat de presa al ministerului. Inca este prea devreme sa putem vorbi despre…

- Aurel Balașoiu, deputat PSD de Argeș: Guvernului Cițu nu ii pasa de producatorii autohtoni! Lipsa politicilor de susținere a producatorilor autohtoni a facut ca Romania sa depinda de importurile de alimente și produse agricole. In plus, și pe fondul majorarii necontrolate a prețurilor la energie și…

- Vinificatorii reuniți sub brandul vinicol de țara „Wine of Moldova. A legend alive” vor avea mai multe oportunitați pentru a-și exporta produsele in Romania. Producatorii locali vor beneficia de consiliere, sesiuni de informare tematice despre cerințele și standardele de calitate de pe piața din Romania…

- Asociatia Nationala pentru Bauturi Racoritoare si Asociatia Berarii Romaniei solicita ajustarea restrictiilor de circulatie impuse in aceasta perioada de catre Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), pentru a permite consumatorilor romani sa aiba acces la o serie de produse…

- Iți dorești ca magazinul tau sa aiba succes, dar te concentrezi doar pe produsele pe care le vinzi, nu și pe modul in care iți amenajezi spațiul? Daca te regasești in aceasta situație trebuie sa știi ca modul in care arata magazinul tau e chiar la fel de important precum calitatea produselor și prețurile…

- Produsele care contin un aditiv numit roscova (caruba) si contaminat cu oxid de etilena, un pesticid cancerigen interzis in Europa, trebuie retrase toate de pe piata europeana chiar daca pesticidul nu este detectat, a decis Comisia Europeana.„Mars recheama din Romania produsele noastre de inghetata…

