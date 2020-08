Cum poți păstra fructele proaspete mai mult timp Odata ce ne-am pomenit cu fructele in hambare, apare problema cum sa le pastram mai mult timp? Este și cazul fructele suculente, dar foarte capricioase precum prasadele. Pastrarea fructelor pentru iarna, in special a merelor, iși are secretele sale care fac ca roadele din livada sa nu mucegaiasca și sa nu se inmoaie. Primul pas pentru a avea mere și pentru colindatori este culesul fructelor prin s Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol si foto: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Fructele de mare, la fel ca si pestele, reprezinta o componenta extrem de valoroasa a unei diete echilibrate, sanatoase. Pot fi gasite in meniurile celor mai bune restaurant locale sau pot fi achizitionate din supermarketuri pentru a fi pregatite acasa. Indiferent unde preferati sa le consumati,…

- Fructele, alaturi de legumele de sezon, au rolul de a crește imunitatea organismului. Ele sunt sanatoase și recomandate pe timp de vara și nu numai. Proaspete, uscate sau preparate ca infuzii, fructele sunt atragatoare pentru cei mai mulți dintre noi. Este de preferat ca fructele sa fie consumate ...

- Pentru a extinde perioada in care produsele tale preferate raman proaspete și imbietoare ai la dispoziție mai multe variante: refrigerarea, congelarea, conservarea cu zahar, sare sau conservanți alimentari și ambalarea in vid. O parte din ele implica utilizarea unor ingrediente - zahar și sare -…

- 1. Rosii Multi dintre noi facem aceasta greseala, dar frigiderul nu e locul ideal pentru pastrarea rosiilor. Tine-le departe de sertarul pentru legume, pentru ca nu te vei mai putea bucura de ele. Sigur, vor fi suficient de bune ca sa le pui la gatit, insa isi vor pierde din prospetime, nemaifiind…

- Mai multe firme vor furniza fructe si citrice proaspete Academiei Navale "Mircea cel Batran" din Constanta Unitatea Militara 02192. Academia Navala "Mircea cel Batran" din Constanta Unitatea Militara 02192 a incheiat un contract de achizitie fructe si citrice proaspete. Denumirea completa a proiectului…

- PodcasturiAlimentația sanatoasa pe timp de vara: Iata ce reguli trebuie sa respectați Vara este anotimpul fructelor și al legumelor proaspete, de care trebuie sa profitam din plin, susțin specialiștii. Astfel, din meniul zilnic nu trebuie sa lipseasca produsele de sezon, bogate in vitamine și minerale,…

- Ziua legumelor proaspete este una dintre sarbatorile internationale care se celebreaza astazi, in ziua de 16 iunie.Dupa cum bine stiti legumele joaca un rol important in alimentatia fiecarei persoane si pe langa faptul ca ne aduc necesarul de vitamine sunt si usor digerabile.Specialistii in nutritie…

- Dulci. Proaspete. De acasa! De cateva saptamani ne putem infrupta din capșunile moldovenești, crescute in aer liber și coapte de razele soarelui. Pe plantațiile autohtone, producatorii și-au suflecat manecile și muncesc de zor, chiar daca vanzarile le-au scazut simțitor odata cu inchiderea piețelor…